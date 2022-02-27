У Москві люди стоять у величезних чергах до банкоматів через відключення SWIFT (фото та відео)

У Москві люди стоять у величезних чергах до банкоматів через відключення SWIFT (фото та відео)

Вже дуже скоро Росію відріжуть від міжнародної банківської системи SWIFT.

Росіяни у паніці вистроїлися у черги до банкоматів. Люди намагаються зняти кошти, в деяких банкоматах вже закінчилася готівка.

Відповідні фото із Москви та інших міст публікують у Мережі.

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"Долгопрудний, Ощадбанк, у банкоматах закінчилися гроші",

"Черги до банкоматів. Паніка",

"У Москві та інших містах Росії перед банкоматами збираються величезні черги. Фото зроблено о 5-й годині ранку",

"На Бауманській до банкоматів тінькова та альфи починають з'являтися черги – поки що не дуже великі. Намагаються зняти валюту. В одному з банкоматів тінька закінчилася валюта, в іншому — готівка взагалі", - пишуть користувачі.

Очереди к банкоматам. Паника. pic.twitter.com/Q1hVY0Daqe — Кирилл Волков (@VolkovKirillSPb) February 24, 2022 на бауманской к банкоматам тинькова и альфы начинают появляться очереди — пока не очень большие. стараются снять валюту



в одном из банкоматов тинька закончилась валюта, в другом — наличные вообще pic.twitter.com/4dkVYmIDyH — Litavrin (@litavrinm) February 24, 2022 В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра. pic.twitter.com/lpSrIM4Ao9 — Oles Filonenko ‍♂️ (@taxfreelt) February 27, 2022

Нагадаємо, що Білорусь можуть також відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT.