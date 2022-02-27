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У Москві люди стоять у величезних чергах до банкоматів через відключення SWIFT (фото та відео)

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У Москві люди стоять у величезних чергах до банкоматів через відключення SWIFT (фото та відео)

Вже дуже скоро Росію відріжуть від міжнародної банківської системи SWIFT. 

Росіяни у паніці вистроїлися у черги до банкоматів. Люди намагаються зняти кошти, в деяких банкоматах вже закінчилася готівка.

Відповідні фото із Москви та інших міст публікують у Мережі.

"Долгопрудний, Ощадбанк, у банкоматах закінчилися гроші",

"Черги до банкоматів. Паніка",

"У Москві та інших містах Росії перед банкоматами збираються величезні черги. Фото зроблено о 5-й годині ранку",

"На Бауманській до банкоматів тінькова та альфи починають з'являтися черги – поки що не дуже великі. Намагаються зняти валюту. В одному з банкоматів тінька закінчилася валюта, в іншому — готівка взагалі", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Білорусь можуть також відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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