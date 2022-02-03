У Москві відреагували на відправлення військ США до Східної Європи

У Москві відреагували на відправлення військ США до Східної Європи

Пєсков оцінив дії США як "найкращий доказ" того, що РФ має причини для занепокоєння.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що додаткове розміщення американських військ у країнах Східної Європи нібито підтверджує наявність у Москви приводу для занепокоєння.

Відповідну заяву він озвучив у коментарі CNN.

"США де-факто продовжують нагнітати напруженість в Європі", - висловився представник Кремля, додавши, що дії американської сторони є "найкращим доказом того, що у нас, у Росії, є очевидні причині для занепокоєння".

Нагадаємо, що в середу, 2 лютого, президент США Джо Байден офіційно схвалив розміщення трьох тисяч американських військовослужбовців у Польщі, Німеччині та Румунії, щоб підтримати країни НАТО у Східній Європі на тлі нарощуванні російських сил на кордоні з Україною.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, контингент із двох тисяч військовослужбовців розгорнуть у Польщі та Німеччині, а ще приблизно тисяча силовиків, які зараз базуються у ФРН, направляться до Румунії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зі свого боку, оцінив відправлення до Східної Європи додаткових сил США як підтвердження того, що Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників.

США отримали письмову відповідь Росії на свої пропозиції щодо гарантій безпеки | Новини світу

Читайте також: