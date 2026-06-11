У Москві заговорили про «негайний мир» і заявили про «реалістичне рішення» на столі

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі не стомлюються повторяти, мовляв, прагнуть миру в Україні, та нібито навіть знають, як закінчити розпочату ними ж війну. Втім, водночас у Москві озвучують вимоги та умови до Києва.

Про це заявив представник Кремля з економічної співпраці Кирило Дмитрієв.

З його слів, позиція Російської Федерації у так званому «врегулюванні» — «ясна та послідовна». Ба більше, додав Дмитрієв, Москва «дуже чітко окреслила, який вигляд має мирне врегулювання». Зокрема, «фюрер» Володимир Путін наголошував на цьому.

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Російський посадовець вкотре зухвало наголосив на тому, що Україна має піти з Донбасу. Мовляв, це позиція не лише Москви, але й Вашингтону. Посадовець Путіна нахабно назвав це «реалістичним рішення».

«Я думаю, що зараз на столі лежить реалістичне рішення. Якщо Україна його ухвалить, мир настане негайно», — цинічно додав Кирило Дмитрієв.

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Радник керівника ОП Михайло Подоляк озвучив жорстку формулу завершення війни. Йдеться про системний та максимально жорсткий тиску на Москву як в економічній, так і у військовій сферах. З його слів, ефективна стратегія передбачає не символічні обмеження, а реальну ізоляцію РФ від глобальних ринків.

Водночас президент Володимир Зеленський розкрив, за яких умов може закінчитися війна в Україні. Перший крок, наголосив він, — це повне припинення вогню без жодних умов. Для цього потрібні міжнародні гаранти та постійний контроль, щоб РФ не скористалася паузою і не пішла в новий наступ.

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Тим часом речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив про паузу у посередництві США щодо мирного процесу в Україні. Водночас контакти відбуваються і з Москвою, і з Києвом. Він також відкинув посередництво Європи, бо нібито вони «далекі від готовності бути посередниками».

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