У Москві зірвали показ фільму про Голодомор: поліція утримує людей

Глядачам фільму роздали анкети для внесення персональних даних і стали питати, як вони опинилися на показі.

У Москві поліція закрила в офісі "Меморіалу" 20 співробітників організації і громадянина Польщі, який привіз для показу фільм про Голодомор "Гарет Джонс" польської режисерки Агнешки Холланд.

Про це заявила юрист "Меморіалу" Наталія Морозова, — пише "Медуза".

Поліцейські нібито збиралися провести огляд місця події, а потім заявили про вилучення техніки. Також вони відмовилися пропустити в будівлю адвокатів.

Юрист "Меморіалу" Наталія Морозова додала поліція чекає підкріплення, щоб вилучати техніку.

Поліцейські вилучають охоронну сигналізацію.

Зауважимо, що раніше 14 жовтня поліцейські приїхали в московський офіс "Меморіалу" за викликом самих співробітників організації. Ті звернулися в поліцію через те, що в них під час показу фільму "Гарет Джонс" прийшли кілька десятків людей в масках, а також знімальна група проурядового телеканалу. Люди в масках вийшли на сцену біля кіноекрана і стали скандувати "Фашисти", "Ганьба" і "Не забудемо, не пробачимо".

Основна частина увірвалися встигла піти з офісу "Меморіалу" до приїзду поліції. Силовики забрали кілька людей. Тих, хто залишився вони закрили в офісі. Глядачам роздали анкети для внесення персональних даних і стали питати, як вони опинилися на показі і судимі вони. Коли глядачі дали пояснення, їх відпустили.

Зауважимо, що "Меморіал" визнаний в Росії іноземним агентом. Це — міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство — неурядова організація, основним завданням якої спочатку було дослідження політичних репресій в СРСР.

Фільм "Гарет Джонс" знятий в 2019 році. Він розповідає історію британського журналіста, який в 1933 році став очевидцем Голодомору в Україні.

Головний герой фільму — валлійський репортер Гарет Джонс, який в пошуках наступної великої історії потрапляє в СРСР і дізнається про голод на території України.

"Ховаючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстка цензура, змова і масові репресії. Саме його викриття згодом стануть основою для роману" Колгосп тварин "Джорджа Оруелла", — йдеться в описі до трейлеру фільму.

Фільм "Ціна правди" — копродукція Польщі, Великобританії та України. Київ на стрічку виділив 26 мільйонів гривень — це десята частина бюджету картини.

Гарет Джонс був амбітним молодим журналістом. Він опублікував кілька гучних репортажів, взяв інтерв'ю у Гітлера, працював радником прем'єр-міністра Великобританії Ллойд Джорджа. У 1933 році під час поїздки в СРСР йому вдалося обдурити супровід і побувати в українських селах, де люди вмирали від голоду.

Повернувшись до Європи, Джонс опублікував перший репортаж про Голодомор. Він розповів про те, що це штучний голод, організований за наказом Сталіна, і свідчив про загибель мільйонів українців.

Тоді заяву Джонса була сприйнята зі скепсисом. Одні не могли повірити, що в СРСР відбувається катастрофа таких масштабів, інші знали, але свідомо приховували інформацію. Волтер Дюранті, кореспондент "Нью-Йорк Таймс" у Москві, лауреат Пулітцерівської премії, таємно працював на Сталіна і використовував свій вплив, щоб виставити Джонса брехуном.

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