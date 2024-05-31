У Москві злякалися ударів західною зброєю по Росії і пригрозили США

В РФ заявляють, мовляв, ситуацію на фронті це не змінить.

Хоч в Пентагоні заявляють, що позиція США щодо атак України по Росії західною зброєю не змінилася. Втім, ЗМІ повідомляють про дозвіл американського лідера Джо Байдена застосовувати це озброєння для ударів по агресорці. У Москві традиційно вибухнули залякуваннями.

На новини із Штатів відреагував голова думського комітету оборони Андрій Картаполов.

З його слів, нібито ймовірне рішення Вашингтона не позначиться на перебігу війни, або як в РФ кажуть - на "спеціальній військовій операції".

"При цьому для самих США з'являться загрози. Москва відповість асиметрично", - нахабно наголосив депутат.

Удари України по Росії зброєю заходу

Спікерка Пентагону Сабріна Сінг заявила, що політика США щодо ударів України по Росії не змінилася. За її словами, Міністерство оборони виступає проти таких дій ЗСУ.

Зауважимо, що The New York Times повідомляло, що нібито президент США Джо Байден наближається до того, аби дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ. Медіа називає таке ймовірне рішення очільника Білого дому "одним з найважливіших за останні роки".

Тим часом Politico пише, що адміністрація лідера США таємно дозволила Україні бити по території Росії наданою зброєю. Втім, у цьому є обмеження. ЗСУ можуть завдавати ударів виключно по районах, що межують з Харківською областю.

Читайте також: