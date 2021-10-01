У МВС Грузії твердять, що Саакашвілі з України не виїжджав

У МВС Грузії твердять, що Саакашвілі з України не виїжджав

За інформацією грузинського телеканалу "Імеді", Саакашвілі протягом останніх чотирьох днів перебуває в українському Трускавці.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, а нині голова виконавчого комітету Національної ради реформ України не виїжджав з країни.

Про це у п'ятницю, 1 жовтня, під час брифінгу заявив заступник голови МВС Грузії Александр Дарахвелідзе, повідомляє Sputnik Грузия.

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"У нас була активна комунікація і спілкування з українською стороною, і я можу точно сказати, що Михайло Саакашвілі не виїжджав через кордони України", - зазначив він.

Крім того, за даними грузинського телеканалу "Імеді", Саакашвілі протягом останніх чотирьох днів перебуває в українському Трускавці.

"Саакашвілі вирушив з Амстердама до України 24 вересня, після чого він не залишав територію України. Згідно з нашими даними, протягом останніх чотирьох днів він перебуває в українському місті Трускавець", - повідомила телекомпанія.

Нагадаємо:

Вранці 1 жовтня у Facebook Саакашвілі оприлюднив відео, в якому повідомив, що прибув до грузинського міста Батумі , закликавши прийти на вибори, зробити свій вибір, щоб змінити владу в країні.

, закликавши прийти на вибори, зробити свій вибір, щоб змінити владу в країні. Його речниця Дарина Чиж також підтвердила, що Саакашвілі дійсно перебуває в Батумі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде до країни. Голова грузинського уряду сказав, що "Саакашвілі заочно засуджений, і він заслуговує на в'язницю".

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