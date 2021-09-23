У МВС підтвердили, що замах на Шефіра був реальним, а не інсценуванням, пошуки доказів триватимуть

У МВС підтвердили, що замах на Шефіра був реальним, а не інсценуванням, пошуки доказів триватимуть

За словами Шевченка, вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, що були залишені стрільцем на місці злочину.

Замах на першого помічника президента Україна Сергія Шефіра був реальним, а не інсценуванням. Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки у лісовому масиві.

Про це заявив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Ще вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, що були залишені стрільцем на місці злочину під час замаху на першого помічника президента. Це боєприпаси калібру 7’62 на 39 мм. Експерти Державного науково-дослідного інституту МВС України вважають, що такі не часто зустрінеш на наших теренах", - написав він на сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

За словами Шевченка, гільзи - виробництва Угорщини, але сам патрон - можливо, наново збирали у Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі.

"Про них більш детально скажуть експерти, коли отримають на дослідження те, що дістали лікарі з тіла, на щастя живого водія. А можливо, знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Ауді А8. Тобто детальна балістична експертиза ще попереду. Але вже зараз очевидно, що боєприпаси обрано злочинцем прості і доволі дешеві. Тобто це був хоч і не снайперський вогонь, але реальний замах, не інсценування", - зазначив він.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Також Шевченко повідомив, що місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч.

"Допитані свідки - грибники, що були неподалік і пасажирів авто, яке їхало за машиною Шефіра. Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби - доволі подібні. Вилучені на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем під час підготовки сектору обстрілу", - сказав Шевченко.

Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки у лісовому масиві.

"Шукатимуть все. Можливо, там залишене злочинцем і знаряддя злочину. А може й ні. У дуже подібному і, на жаль успішному для злочинців замаху на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року, скинуту під час відходу стрільцем зброю - доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми "Чеська Збройовка" знайшли у лісосмузі аж на третю добу після вбивства. З нього у трьох місцях вдалося виокремити ДНК нині підсудного Редькіна. Друга його жертва, поранений Адам Осмаєв вже вказав у своєму пості на подібність картини двох злочинів", - зазначив Шевченко.

Речник МВС резюмував, що взагалі такий вогонь, такими боєприпасами, по такій рухомій цілі як легковий автомобіль з лісового масиву, хоч і не гарантує смертельного результату для пасажира всередині, але, як показує справа Окуєвої, цілком може бути фатальним.

Нагадаємо:

В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .

. У машину влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу.

Новини України: кулі, якими обстріляли машину Сергія Шефіра, виготовлені в Угорщині

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