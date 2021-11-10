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У МВС розповіли, в яких областях завдяки санкціям РНБО вдалось повністю припинити вплив "смотрящих"

У МВС розповіли, в яких областях завдяки санкціям РНБО вдалось повністю припинити вплив "смотрящих"

Фото: facebook.com/moden.ua

Міністр вважає, що санкції стали сигналом про те, що за злочини будуть покарання.

Завдяки запровадженню санкцій РНБО вдалось припинити вплив смотрящих одразу в кількох областях. 

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони.

"На сьогоднішній день завдяки санкціям РНБО вдалося повністю припинити вплив так званих "смотрящих" у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецький, Сумській та Запорізькій областях. Такі кроки дали однозначний сигнал, що за будь-яке таке правопорушення, за будь-яке поширення злочинного впливу буде покарання", - наголосив Монастирський. 

Нагадаємо, що 14 травня 2021 року РНБО України запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами

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