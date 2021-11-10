У МВС розповіли, в яких областях завдяки санкціям РНБО вдалось повністю припинити вплив "смотрящих"

Міністр вважає, що санкції стали сигналом про те, що за злочини будуть покарання.
Завдяки запровадженню санкцій РНБО вдалось припинити вплив смотрящих одразу в кількох областях.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони.
"На сьогоднішній день завдяки санкціям РНБО вдалося повністю припинити вплив так званих "смотрящих" у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецький, Сумській та Запорізькій областях. Такі кроки дали однозначний сигнал, що за будь-яке таке правопорушення, за будь-яке поширення злочинного впливу буде покарання", - наголосив Монастирський.
Нагадаємо, що 14 травня 2021 року РНБО України запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами
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