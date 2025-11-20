Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Команда президента США Дональда Трампа підготувала попередній варіант мирної угоди України з Росією, який передбачає передавання Донбасу Москві «в оренду» та скорочення можливостей ЗСУ в обмін на американські гарантії безпеки. Цей план зіткнувся із критикою через готовність Трампа «здати» Київ і містить низку положень, які є категорично неприйнятними для України.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Після невдалого саміту на Алясці між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним у серпні стало очевидно, що американські спроби просунути мирний процес в Україні зайшли у глухий кут. Ситуація видавалася ще похмурішою наприкінці жовтня, коли Білий дім, розчарований небажанням Кремля погодитися на негайне припинення вогню, наклав санкції на дві найбільші російські нафтові компанії.

Тепер, як повідомляють різні джерела, команда Трампа підготувала попередній варіант можливої мирної угоди. Росія, судячи з усього, налаштована обережно позитивно, водночас зростає критика через те, що президент США нібито готовий «здати» Київ задля припинення війни. Утім, ключове питання полягає в тому, чи зможе цей план витримати зіткнення з реальністю — підстав для сумнівів більш ніж достатньо.

Що «мирний план» Трампа вимагає від України та Росії?

За наявною інформацією, у новому американському проєкті прописано низку основних положень для подальших перемовин. Українські сили повинні будуть залишити весь Донбас, включно з районами, які Росії так і не вдалося окупувати; регіон можуть передати Москві «в оренду». Передбачається скорочення чисельності та можливостей ЗСУ, а також відсутність доступу до далекобійної зброї, якою Київ нині завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Крім того, Вашингтон планує згорнути військову підтримку України, а Київ повинен буде офіційно визнати російську мову.

Водночас і від Росії вимагають певних кроків, хоча їх помітно менше. Відповідно до плану Трампа, російські сили мають відійти з частини окупованих територій у Запорізькій та Херсонській областях. Україні ж можуть дати певну форму американських гарантій безпеки в обмін на обмеження її оборонних можливостей. Мета таких гарантій очевидна: знизити український спротив іншим пунктам проєкту та зменшити ризик нового наступу Росії.

Однак ті ж самі чинники, що зірвали попередні американські ініціативи, нікуди не поділися. Поки що немає підтверджень, що обидві сторони відмовилися від переконання: продовження війни, шанс здобути або повернути територію, змінити ситуацію на полі бою і отримати вигідніші умови мирної угоди в майбутньому — це краща перспектива, ніж поступки зараз. Коли учасники конфлікту вважають боротьбу екзистенційною, навіть така держава, як США, має обмежений вплив.

Недоліки плану Трампа: чому умови неприйнятні для України

Для України запропоновані Вашингтоном поступки є вкрай неприйнятними і суперечать її «червоним лініям». Президентові Володимиру Зеленському, який і так перебуває під внутрішнім тиском через корупційний скандал, фактично пропонують віддати стратегічно укріплену територію, за яку десятки тисяч українських військових продовжують боротися. ЗСУ допускають локальні відходи, але категорично відмовляються втрачати ключові позиції, які Росія не змогла здобути попри величезні втрати. Для прикладу, російській армії знадобилося приблизно півтора року, щоб підійти до захоплення Покровська — міста розміром із половину Дейтона, штат Огайо.

Американська аргументація про те, що Україна все одно може втратити Покровськ, у Києві сприйматиметься як небезпечна, поразкова та така, що знецінює жертви захисників. Якщо українці так гостро реагують на ризик втрати одного міста, реакція на пропозицію здати весь Донбас очевидна.

Пропозиція Трампа надати Україні американські гарантії безпеки як «втішний приз» теж викликає чимало запитань. По-перше, це суперечить його багаторічним заявам про скорочення міжнародних зобов’язань США. Чи відповідає це концепції «Америка насамперед»?

По-друге, чим такі гарантії відрізнятимуться від членства України в НАТО — рішення, яке Сполучені Штати відкладали два десятиліття, побоюючись реакції Москви та необхідності одностайності всередині Альянсу? Деякі члени НАТО, ймовірно, виступлять проти подібних гарантій, остерігаючись, що Трамп або його наступники вимагатимуть їхньої участі у захисті України в разі повторної ескалації. Росія ж розглядатиме такі гарантії фактично як те саме НАТО, лише під іншою назвою.

І головне: чи матимуть ці гарантії реальну цінність? Чи готові США їх виконувати? І адміністрація попереднього президента США Джо Байдена, і команда Трампа сходяться в одному: Сполученим Штатам не варто вступати у прямий конфлікт з найбільшою ядерною державою світу задля оборони України.

«Дипломатія щодо України ще не мертва. Але й легшою вона точно не стає», — резюмується у статті.

Нагадаємо, за даними NBC News, Трамп схвалив попередній варіант 28-пунктного мирного плану між Росією та Україною, який таємно готувала адміністрація США, консультуючись із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим. Україна не брала участі у формуванні цього плану, лише була поінформована про загальні контури.

За даними Financial Times, план вимагає від України суттєвих поступок. Йдеться про поступки всією територією Донбасу, включно з неокупованими частинами; скорочення чисельності ЗСУ вдвічі та відмову від «ключових категорій озброєння»; проголошення російської мови офіційною в Україні; поновлення офіційної роботи місцевої гілки РПЦ на підконтрольній території, скорочення військової допомоги від США.

В Україні негативно відреагували на мирний план припинення війни від США. Перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця заявив, що поява плану та його зміст наводять на думки про ІПСО та «фабрику нереалістичних планів». А президент Київської школи економіки Тимофій Милованов вважає, що Трамп намагається скористатися «Міндічгейтом» (корупційним скандалом), щоб змусити Зеленського піти на умови Москви. Милованов прогнозує, що план «не спрацює», оскільки тиск США лише посилить підтримку Зеленського та консолідує суспільство.