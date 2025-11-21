У "мирному плані" США знайшли русизми, що вказують на "співавторство" Кремля

Кирило Дмитрієв ймовірно є співавтором «мирного плана Трампа» / © Associated Press

У тексті «мирної пропозиції» США, який надійшов до Києва, було виявлено низку мовних конструкцій, що нагадують прямий переклад із російської мови. За словами аналітиків, деякі фрази є «незграбними» в англійській мові, але абсолютно логічними в російському контексті. Це відкриття додало питань щодо процесу написання тексту, оскільки раніше Білий дім визнав, що його співавтором був посланник кремлівського диктатора Володимира Путіна, Кирило Дмитрієв.

Про це пише The Guardian.

Згідно з аналізом журналістів, у кількох місцях тексту мова «мирної пропозиції» виглядає дивною в англійському варіанті. Як приклад, наводиться третій пункт плану, який стосується гарантій безпеки: «It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and Nato will not expand further» (Очікується, що Росія не вторгатиметься в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі).

Аналітики назвали фразу «It is expected» («Очікується») незграбною пасивною конструкцією в англійській мові. Водночас, її російський еквівалент — «ожидается» — має більше сенсу і є цілком звичною формою дієслова.

«Деякі фрази в „мирній пропозиції“ США для України, схоже, були спочатку написані російською мовою. У кількох місцях мова працювала б російською, але здається виразно дивною англійською,» — зазначає видання.

Інші русизми та співавторство

У тексті пропозиції також були помічені й інші слова, які можуть бути прямими перекладами з російської, зокрема ambiguities (неоднозначності) та to enshrine (закріпити).

Виявлені мовні особливості підтверджують попередні підозри щодо процесу створення документа. Білий дім раніше вже визнав, що пропозицію написав Кирило Дмитрієв спільно зі спеціальним представником президента Трампа Стівом Віткоффом. Вони узгодили текст під час зустрічі в Маямі.

Водночас з’ясувалося, що Україна та її європейські партнери були виключені з процесу розробки мирного плану, що також викликало критику та стурбованість у європейських столицях.

Нагадаємо, в адміністрації Трампа кажуть, що оприлюднений варіант мирного плану — не фінальний документ. Він не означає, що саме ці параметри стануть основою майбутньої мирної угоди між Україною та РФ.