У Мюнхені проявилася нова сила Європи: Сибіга розповів про те, що було за кулісами

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції, в центрі уваги якої четвертий раз поспіль була Україна. Він заявив, що відкриттям Мюнхена-2025 стала “нова сила Європи”.

Про це очільник українського МЗС написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, той рівень емоцій, який був на Мюнхені-2025 можна порівняти хіба що з Мюнхеном-2022.

“Я памʼятаю ту поїздку напередодні повномасштабного вторгнення. Тоді всі переконували президента [Зеленського] не їхати, так само як потім переконували його залишити Київ. І ніхто не вірив в Україну, в нашу здатність витримати удар. Але Україна довела всім, що її ніколи не можна недооцінювати”, - зазначив міністр.

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Андрій Сибіга зауважив, що цього разу Україна знову опинилася в центрі геополітичного шторму, але після років спротиву повномасштабній російській агресії українців уже нічим не можна злякати.

“У попередні тижні та дні світова дипломатія дійсно увійшла в період турбулентності. Тому чесно скажу, ми їхали у цей візит, пристебнувши “дипломатичні паски безпеки”. Перший день дійсно був важким. Але ми витримали удар і другий день йшов уже за іншою динамікою”, - відзначив він.

Початок нової ери для Європи

Міністр зауважив, що увага медіа була спрямована на заяви представників нової адміністрації США, але в тіні та під впливом американських заяв відбувався більш важливий, історичний процес.

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“Його могли не побачити телекамери, але його точно відчули дипломати за зачиненими дверима. Цим ключовим відкриттям Мюнхена-2025 стала нова сила Європи. Це дійсно був момент істини для європейців. Беручи участь у деяких з переговорів, я усвідомлював, що таких виразів облич деяких наших європейських партнерів я не бачив з 2022 року. На них була суміш обурення, шоку, але й готовності до дій”, - наголосив Андрій Сибіга.

Голова української дипломатії запевнив, що делегація України використала переговори, щоб “пробудити Європу по-справжньому” та “спрямувати обурення та шок у конкретні дії на зміцнення себе та нас”.

“Європа реально почала діяти, як би важко це їй не давалося, і це вплинуло на загальну динаміку та змістило центр тяжіння. Ми відчули, що ми не наодинці. І ми вдячні європейським партнерам за їхню підтримку та лідерство”, - написав він.

При цьому Сибіга закликав європейських партнерів до ще більшої рішучості та самодостатності.

“Зараз розпочинається нова ера. Це має бути ера союзництва з усвідомленням важливості та ролі кожного, поваги до внеску кожного. Європа буде перебирати більше відповідальності”, - зазначив він.

Єдність Європи та США

Водночас український міністр відзначив, що роль США залишається дуже важливою для гарантій безпеки та довгострокової стабільності, тому, за його словами, потрібно зміцнювати трансатлантичну єдність на основі взаємної поваги та чесного розподілу навантажень. У цьому процесі, вважає він, Україна вже відіграє важливу роль.

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“Ми зацікавлені саме у рівноправній та ефективній співпраці обидвох берегів Атлантики. І до речі, це найбільший страх росіян, що закінчиться все не лише новою силою США, але і новою силою Європи. Зараз все до того йде”, - наголосив він.

Андрій Сибіга завершив свій аналіз подій на Мюнхенській конференції з безпеки словами, які він сказав “найближчим друзям” — міністрам закордонних справ “Великої сімки”.

“Вірте в Україну. Три роки тому в нас майже ніхто не вірив. Але ми вистояли й довели свою силу. Ніколи не недооцінюйте Україну. І не переоцінюйте Росію”, - підсумував він.

Нагадаємо, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, йшлося про членство у НАТО, розмову Трампа з Путіним та загрозу нового наступу РФ.

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