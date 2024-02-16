У Мюнхені стартує щорічна конференція з безпеки: з ким зустрінеться Зеленський

Провідні політики, військові офіцери та дипломати з усього світу збираються 16 лютого в Мюнхені на конференцію з питань безпеки, головною темою якої будуть війни в Ізраїлі та Україні, а також побоювання щодо зобов’язань США у захисті своїх союзників.

На тлі критичної ситуації через війну Росії проти України 16 лютого розпочинається 60-та Мюнхенська конференція з питань безпеки. Свою роль також відіграє обурлива заява Дональда Трампа щодо НАТО.

Про це пише Reuters.

Близько 50 світових лідерів планують відвідати щорічний захід, який вважається провідним у світі форумом для обговорення політики міжнародної безпеки. Відомо, що уряди Росії та Ірану запрошені на зустріч не були. Водночас там мають виступити канцлер Німеччини Олаф Шольц, віце-президент США Камала Гарріс і президент України Володимир Зеленський.

Як повідомили у Білому домі, лідер України та віцепрезидентка США зустрінуться особисто під час конференції. До них також приєднається державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зауважимо, що минулого року президент України виступав на засіданні онлайн. Цього ж разу Володимир Зеленський вперше особисто виступить на конференції після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Віцепрезидентка США має запевнити союзників у тому, що Вашингтон залишається відданим захищати їхню безпеку. Такий крок є важливим після скандальних заяв Трампа щодо НАТО.

Він, зокрема, раніше заявив, що якби Росія напала на НАТО, то він би не допомагав тим країнам-членам Альянсу, які не сплачують внески до оборонного бюджету. Ці слова викликали обурення серед світової спільноти.

Камала Гарріс також висловить упевненість у тому, що американський народ продовжить підтримувати підхід адміністрації Байдена до України, яка залежить від економічної й військової допомоги своїх західних союзників.

Зауважимо, що увечері 15 лютого Володимир Зеленський анонсував свою зустріч із міжнародними партнерами. Він повідомив про плани зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Крім того, лідери готуються підписати нові угоди.

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