У МЗС Естонії назвали єдину можливість зупинити російський терор проти України

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

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Після чергової масованої атаки на Київ міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав міжнародну спільноту посилити санкційний і дипломатичний тиск на Кремль.

Про це йдеться у дописі глави МЗС Естонії у соцмережі X.

За словами Маргуса Тсахкни, вночі Росія випустила по Києву та інших регіонах України десятки ракет і безпілотників, продовжуючи тактику залякування мирного населення.

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Міністр наголосив, що Кремль вдається до масованих атак тоді, коли не може досягти своїх цілей іншими способами.

«Лише тверда й безперервна стратегічна ізоляція може справді позбавити Кремль можливості продовжувати цю кампанію терору», — написав Тсахкна.

Він також підкреслив, що міжнародна спільнота має не послаблювати, а навпаки — посилювати санкції та дипломатичний тиск на Росію.

Раніше повідомлялося, що під час чергової нічної ракетної атаки російські війська завдали балістичних ударів по підприємствах Києва, які працюють ще з радянських часів.

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Ми раніше інформували, що Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні ракети від зенітних ракетних комплексів С-400, застосовуючи їх як дешевшу альтернативу балістичним ракетам «Іскандер».

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