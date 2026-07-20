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У МЗС Естонії назвали єдину можливість зупинити російський терор проти України
Росія продовжує завдавати терористичних ударів пи мирним жителям України.
Після чергової масованої атаки на Київ міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав міжнародну спільноту посилити санкційний і дипломатичний тиск на Кремль.
Про це йдеться у дописі глави МЗС Естонії у соцмережі X.
За словами Маргуса Тсахкни, вночі Росія випустила по Києву та інших регіонах України десятки ракет і безпілотників, продовжуючи тактику залякування мирного населення.
Міністр наголосив, що Кремль вдається до масованих атак тоді, коли не може досягти своїх цілей іншими способами.
«Лише тверда й безперервна стратегічна ізоляція може справді позбавити Кремль можливості продовжувати цю кампанію терору», — написав Тсахкна.
Він також підкреслив, що міжнародна спільнота має не послаблювати, а навпаки — посилювати санкції та дипломатичний тиск на Росію.
Раніше повідомлялося, що під час чергової нічної ракетної атаки російські війська завдали балістичних ударів по підприємствах Києва, які працюють ще з радянських часів.
Ми раніше інформували, що Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні ракети від зенітних ракетних комплексів С-400, застосовуючи їх як дешевшу альтернативу балістичним ракетам «Іскандер».