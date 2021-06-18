У МЗС Франції заявили, що умови для вступу України до НАТО "поки не склалися"

Відповідну думку висловив голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що наразі для вступу України до НАТО не склалися відповідні умови.

Таку заяву він зробив вранці 18 травня в інтерв'ю місцевому телеканалу RMC-BFMTV.

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"Вважаю, що умови для прийому України в НАТО поки не склалися", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Як повідомлялося, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Москви. Він стурбований розмовами про те, що одного дня Києву можуть надати План дій щодо членства в Альянсі.

Крім того, 16 червня на саміті Байден-Путін президент РФ лише коротко зазначив: "Щодо можливого вступу України до НАТО - ця тема зачіпалася "мазком". Тут немає що обговорювати".

Своєю чергою, у НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України.

І вже 14 червня лідери 30 країн-членів Альянсу підтвердили, що "Україна стане членом НАТО, і ПДЧ буде невід’ємною частиною цього процесу". Таке формулювання вперше за 13 років записали у підсумковому коммюніке саміту НАТО. Але обіцяти – ще не одружитися. В Альянсі відсутній консенсус щодо надання Україні та Грузії ПДЧ, не кажучи вже про членство.

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