У МЗС Франції рознесли "мирний план" США

Мир в Україні не повинен бути досягнутий через капітуляцію Києва. Мирний процес має починатися з припинення вогню, що дозволить розпочати обговорення питання територій і гарантій безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Новини Live.

«Ми хочемо миру, українці хочуть миру, справедливого миру, який поважає суверенітет усіх, тривалого миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією, але мир не може бути капітуляцією», — заявив він.

Барро також зазначив, що європейці не хочуть капітуляції України, так само як і самі українці, які «героїчно чинять опір необмеженій агресії з боку Росії», відмовляться від будь-якої капітуляції.

Нагадаємо, видання Axios, пославшись на американських та російських чиновників, пише, що адміністрація Трампа працює над планом із 28 пунктів про завершення війни Росії в Україні.

За словами анонімних джерел видання, 28 пунктів поділяються на чотири основні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпеку в Європі та майбутні відносини США з Україною та Росією.

Очолює розробку плану посланець Трампа Стів Віткофф, він начебто вже детально обговорив його зі спецпосланцем російського президента Кирилом Дмитрієвим, повідомив американський чиновник.

За словами Дмитрієва, план ґрунтується на базових принципах, які обговорювалися на саміті президентів Росії та США на Алясці.

Аналітики вважають, що запропонований «мирний план» дасть змогу РФ підготуватися до нового нападу на Україну.