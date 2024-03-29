У МЗС Італії пояснили, чому Путіну не потрібна світова війна

Російській диктатор розуміє, що. його країна не здатна виграти велику війну.

Російському диктатору Путіну не потрібна світова війна, тому всі його балачки про те, що РФ збиватиме надані Україні F-16 навіть на авіабазах НАТО в Європі — це "пропаганда".

Таку думку висловив міністр закордонних справ, віцепрем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні.

"Це схоже на пропаганду: Росія справила погане враження з атакою (на "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї, - ред.) Мені здалося дивним, що служби (спецслужби - ред.) не зупинили її", - сказав Таяні.

Він також заявив, що Путін намагається відвернути увагу.

"Я не думаю, що Путін хоче світової війни ще й тому, що він її не виграє", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія показала фото випуску перших пілотів ЗСУ, які навчалися на F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі повідомили, чому винищувачі F-16 не збили російську ракету.

Читайте також: