У МЗС Німеччини запевнили, що не пом'якшуватимуть антиросійські санкції

Німеччина не пом'якшуватиме антиросійські санкції, введені через повномасштабне вторгнення до України.

Про це сказала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише "РБК-Україна".

Вона сказала, що подібний крок не дозволив би забезпечити постачання російського газу в країну, але Німеччину "шантажували б подвійно".

"І саме тому ми також збережемо ці санкції, і водночас будемо стежити за тим, щоб у нас не було розколу в суспільстві", - зауважила очільниця МЗС ФРН.

Раніше Бербок заявила, що переговори з Росією наразі неможливі, оскільки Кремль відмовляється говорити навіть про гуманітарні питання, які стосуються мирних людей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 142-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Санкційних пакетів наразі вже ухвалено шість, на черзі сьомий пакет.

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