У МЗС переконують, що Канада робить усе можливе для припинення війни в Україні

Канада непохитна у підтримці України.
Канада співпрацює з міжнародними партнерами, щоб швидше покласти край кровопролиттю в Україні.
Про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.
"Коли Путін проігнорував усі дипломатичні зусилля та розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Канада разом з міжнародними партнерами вжила заходів. Ми ще не завершили. Ми продовжуємо працювати зі світовою спільнотою, аби робити усе можливе для припинення агресії путінського режиму", - сказала Жолі.
Канада непохитна у підтримці України.
"У той час, як світ реагує на страхітливі події в Україні, Канада не відступиться від притягнення Путіна та його посіпак до відповідальності, й продовжить підтримувати розслідування Міжнародним кримінальним судом імовірних воєнних злочинів", - зазначила міністр.
Жолі зауважила, що "українців міцно тримаються вже протягом 100 днів".
"Їхня мужність та стійкість надихають нас усіх", - резюмувала вона.
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