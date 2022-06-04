У МЗС переконують, що Канада робить усе можливе для припинення війни в Україні

У МЗС переконують, що Канада робить усе можливе для припинення війни в Україні

Канада непохитна у підтримці України.

Канада співпрацює з міжнародними партнерами, щоб швидше покласти край кровопролиттю в Україні.

Про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.

"Коли Путін проігнорував усі дипломатичні зусилля та розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Канада разом з міжнародними партнерами вжила заходів. Ми ще не завершили. Ми продовжуємо працювати зі світовою спільнотою, аби робити усе можливе для припинення агресії путінського режиму", - сказала Жолі.

Канада непохитна у підтримці України.

"У той час, як світ реагує на страхітливі події в Україні, Канада не відступиться від притягнення Путіна та його посіпак до відповідальності, й продовжить підтримувати розслідування Міжнародним кримінальним судом імовірних воєнних злочинів", - зазначила міністр.

Жолі зауважила, що "українців міцно тримаються вже протягом 100 днів".

"Їхня мужність та стійкість надихають нас усіх", - резюмувала вона.

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