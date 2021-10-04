У МЗС перелічили питання, які необхідно обговорити в "нормандському форматі"

Зараз переговори в "нормандському форматі" ведуться на рівні радників лідерів країн.

У межах перемовин у "нормандському форматі", які хочуть провести ще за участі канцлерки ФРН Ангели Меркель, слід винести на обговорення питання російського газопроводу "Північний потік-2", військову безпеку України і ситуацію на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зараз переговори в "нормандському форматі" ведуться виключно на рівні радників лідерів. Тема газу на них не обговорювалася, але, зі слів Кулеби, вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів.

"Україна вважає, що "Північний потік-2" і військова безпека України, ситуація на Сході України - це безпосередньо пов'язані питання, тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення", - пояснив голова МЗС.

Кулеба уточнив, що наразі в "нормандському форматі" робота на рівні радників ведеться над спробою організувати саміт, який Ангела Меркель хоче провести і готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини.

Також читайте Україна хоче провести зустріч лідерів Нормандської четвірки ще до кінця каденції Меркель

"У Нью-Йорку, під час Генеральної Асамблеї ООН мої німецький і французький колеги Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Я відразу дав згоду. Але Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ, – ред.), як завжди, не знайшов часу і можливості. Тому ситуація невизначена. Якби ми проводили зустріч міністрів, я б обов'язково скористався нагодою зустрічі і підняв тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому", - підсумував міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що газову кризу, яка спостерігається останнім часом у Європі, було створено в ручному режимі. На його думку, в Європі все ще розраховують, що домовляться з Росією щодо вирішення цієї ситуації.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання