У МЗС Польщі назвали "помилкою" саміт Байдена із Путіним до зустрічі із Зеленським

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.
Польща намагалася домогтися того, щоб Україна була спеціальним гостем саміту НАТО, який стартує в Брюсселі 14 червня.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, пише Dziennik Gazeta Prawna.
Голова МЗС Польщі також розкритикував черговість зустрічей Джо Байдена, оскільки, на його думку, спочатку президент США слід було би зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським, а потім вже з російським президентом Володимиром Путіним.
"Цього разу президент України не отримав запрошення. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського в Вашингтон, але це станеться після зустрічі з Володимиром Путіним. Тим часом порядок повинен бути протилежним і бути елементом продуманої політики, а не "операцією збереження обличчя". Це ще одна помилка", - сказав він.
Також він наголосив, що Польща виступає за перспективу членства в НАТО таких країн, як Україна чи Грузія, але вважає, що наразі цю проблему вирішити неможливо.
Нагадаємо, заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане заявив, що у НАТО наразі немає одностайного рішення щодо надання Україні Плану дій про членство, але Альянс продовжує дотримуватися політики "відкритих дверей".
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх рядах, адже на кону безпека країни.
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