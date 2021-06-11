У МЗС Польщі назвали "помилкою" саміт Байдена із Путіним до зустрічі із Зеленським

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.

Польща намагалася домогтися того, щоб Україна була спеціальним гостем саміту НАТО, який стартує в Брюсселі 14 червня.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, пише Dziennik Gazeta Prawna.

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Голова МЗС Польщі також розкритикував черговість зустрічей Джо Байдена, оскільки, на його думку, спочатку президент США слід було би зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським, а потім вже з російським президентом Володимиром Путіним.

"Цього разу президент України не отримав запрошення. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського в Вашингтон, але це станеться після зустрічі з Володимиром Путіним. Тим часом порядок повинен бути протилежним і бути елементом продуманої політики, а не "операцією збереження обличчя". Це ще одна помилка", - сказав він.

Також він наголосив, що Польща виступає за перспективу членства в НАТО таких країн, як Україна чи Грузія, але вважає, що наразі цю проблему вирішити неможливо.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане заявив, що у НАТО наразі немає одностайного рішення щодо надання Україні Плану дій про членство, але Альянс продовжує дотримуватися політики "відкритих дверей".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх рядах, адже на кону безпека країни.

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