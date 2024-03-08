У МЗС Польщі заявили, що коаліція західних військ може бути розміщена в Україні

У МЗС Польщі нагадали, що подібний прецедент уже був в історії.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ідея президента Франції про розміщення західних військ в Україні цілком корисна для тиску на Кремль.

Про це Сікорський заявив на конференції 8 березня в польському Сеймі, присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО, інформує ЄП.

Польський дипломат нагадав, що подібний прецедент уже існував в історії, коли у 1953 році коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН допомагала одній зі сторін у Корейській війні.

"Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази", – вважає він.

Сікорський вважає, що коаліція країн може створити армію для припинення агресії.

"Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має добрий намір, а саме – щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії", – наголосив Сікорський.

Він додав, що на боці кран Заходу має грати "здатність до творчо визначеної та асиметричної ескалації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емануель Макрон назвав важливу умову відправлення військ до України.

Крім того, ми раніше інформували, що ЄС хоче перевести свою оборонну промисловість до "режиму воєнної економіки".

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