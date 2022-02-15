У МЗС повідомили, чим загрожує Росії визнання "ДНР" і "ЛНР"

У МЗС повідомили, чим загрожує Росії визнання "ДНР" і "ЛНР"

Київ розцінить це як вихід з Мінських угод.

Україна буде розцінювати визнання Росією самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" як вихід РФ із Мінських угод.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У разі ухвалення рішення про визнання, Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських угод, з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - заявив очільник МЗС.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що парламент може 15 лютого проголосувати заяву щодо цього проєкту російських депутатів.

Нагадаємо, до Держдуми Росії надійшло законопроєкти щодо визнання тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей як незалежних республік. Документів зареєстрували аж два. Перший, у разі ухвалення, передбачає одразу направити його на підпис Володимиру Путіну. Другий - матиме ухвалення декількох відомств, а у разі погодження за нього мають знову голосувати російські депутати.

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