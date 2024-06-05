У МЗС прокоментували заяви Китаю про підтримку їхнього "мирного плану" іншими країнами

У МЗС заявили, що всі, хто дійсно прагне миру в Україні, повинні бути присутніми на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

У Міністерстві закордонних справ Україні заявили, що участь представника Китаю у Саміті миру могла б бути хорошою нагодою для внесення практичного внесу у встановлення справедливого та довготривалого миру в Україні.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Таким чином у МЗС відреагували на заяву закордонних справ КНР Ван Ї про те, що понад два десятки країн висловили підтримку бачення Пекіна щодо вирішення війни в Україні.

У МЗС заявили, що всі, хто дійсно прагне миру в Україні, повинні бути присутніми на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт", – йдеться в повідомленні.

Також у МЗС заявили, що участь Китаю у саміті була б сигналом про те, що Пекін збалансовує свою участь в процесі між сторонами.

"Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю", - наголосили у МЗС.

У МЗС зазначили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир.

"Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента України Володимира Зеленського", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що понад два десятки країн висловили підтримку бачення Пекіна щодо вирішення війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у США відреагували на відмову Китаю брати участь у Саміті миру.

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