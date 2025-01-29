У МЗС рекомендували Фіцо "подивитися у дзеркало", а не шукати ворогів в Україні

Раніше політик зробив чергову скандальну заяву про Україну.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі падіння довіри з боку населення своєї країни та масових протестів проти його проросійської політики почав шукати ворогів в Україні.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що таким чином Фіцо намагається перекласти відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. "Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало", - наголосили у відомстві.

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"Українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини. Результат очевидний: Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами", - йдеться у заяві МЗС.

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві зазначили, що "така позиція та політика Роберта Фіцо йде урозріз із вибором народу Словаччини бути невід’ємною частиною Європейської спільноти".

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

Пізніше президент Володимир Зеленський відповів на останні погрози словацького прем'єра Роберта Фіцо заблокувати будь-яку допомогу від ЄС Україні.

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