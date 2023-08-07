У МЗС РФ істерично відреагували на переговори у Саудівській Аравії

Реакція Москви на переговори про мирне врегулювання в Україні, що відбулися в Саудівській Аравії, виявилася передбачуваною.
Жоден з 10 пунктів "формули миру" президента України Володимира Зеленського не спрямований на пошук переговорно-дипломатичного вирішення кризи, а їхня сукупність є безглуздим ультиматумом Росії, який націлений на затягування бойових дій.
Про це заявили у МЗС РФ.
"Без участі Росії та врахування її інтересів жодні зустрічі з тематики української кризи не мають жодної доданої вартості", - йдеться у заяві офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової.
Захарова знову повторила вимоги РФ:
- Київ має припинити військові дії
- Захід — постачання озброєння
- Україна має змиритися зі втратою територій
- відмовитися від вступу до військових союзів
- забезпечити "демілітаризацію та денацифікацію"
Нагадаємо, від 5 до 6 серпня у Саудівській Аравії відбулися переговори щодо української "формули миру". Участь в них взяли високопоставлені чиновники й дипломати з близько 40 країн, зокрема Індії та Китаю. Росію туди не запросили, адже завдання цієї зустрічі - розподілити між країнами-учасниками пункти української "формули миру".
Видання Financial Times за підсумками цих переговорів підготувало статтю, в якій сказано, що Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Європейські інсайдери ЗМІ констатували, що "Росія стає все більш і більш ізольованою".
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