У МЗС РФ істерично відреагували на переговори у Саудівській Аравії

Реакція Москви на переговори про мирне врегулювання в Україні, що відбулися в Саудівській Аравії, виявилася передбачуваною.

Жоден з 10 пунктів "формули миру" президента України Володимира Зеленського не спрямований на пошук переговорно-дипломатичного вирішення кризи, а їхня сукупність є безглуздим ультиматумом Росії, який націлений на затягування бойових дій.

Про це заявили у МЗС РФ.

"Без участі Росії та врахування її інтересів жодні зустрічі з тематики української кризи не мають жодної доданої вартості", - йдеться у заяві офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової.

Захарова знову повторила вимоги РФ:

Київ має припинити військові дії

Захід — постачання озброєння

Україна має змиритися зі втратою територій

відмовитися від вступу до військових союзів

забезпечити "демілітаризацію та денацифікацію"

Нагадаємо, від 5 до 6 серпня у Саудівській Аравії відбулися переговори щодо української "формули миру". Участь в них взяли високопоставлені чиновники й дипломати з близько 40 країн, зокрема Індії та Китаю. Росію туди не запросили, адже завдання цієї зустрічі - розподілити між країнами-учасниками пункти української "формули миру".

Видання Financial Times за підсумками цих переговорів підготувало статтю, в якій сказано, що Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Європейські інсайдери ЗМІ констатували, що "Росія стає все більш і більш ізольованою".

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