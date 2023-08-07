У МЗС РФ назвали "безглуздим" саміт у Саудівській Аравії, бо Москву не запросили

Міністерство закордонних справ Росії засудило зусилля міжнародних чиновників, щоб знайти мирне врегулювання війни в Україні.

Міністерство закордонних справ Росії виступило з критикою міжнародних офіційних осіб, які проводили саміт у Саудівській Аравії 5-6 серпня, щодо мирного врегулювання війни в Україні. Там заявили, що переговори не мають "найменшої додаткової цінності", оскільки Москва – на відміну від Києва – не була запрошена.

Про це пише AP.

Високопоставлені посадові особи з приблизно 40 країн зібралися у Джидді на зустріч, яка має на меті узгодити ключові принципи щодо того, як припинити війну Росії проти України.

У МЗС РФ заявили, що "без участі Росії та без урахування інтересів Москви зустріч була безглуздою". Там також заявила, що Росія нібито відкрита до дипломатичного рішення на своїх умовах, яке поклало б край війні.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк, заявив, що російські війська повинні повністю вийти з окупованих територій і ніякого компромісу з цього приводу з боку Києва не буде.

Нагадаємо, на саміті у Саудівській Аравії учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України. Також було вирішено сформувати робочі групи щодо ключових тем 10 пунктів "формули миру", яку запропонував Київ.

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