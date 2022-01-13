"Тяжкий сюжет": у МЗС РФ розповіли про консультації Путіна з військовими щодо України

"Тяжкий сюжет": у МЗС РФ розповіли про консультації Путіна з військовими щодо України

Путіну пропонують різні варіанти, каже заступник Лаврова.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що військові фахівці пропонують главі Кремля Володимиру Путіну варіанти "на випадок погіршення ситуації навколо України".

Про це Рябков заявив в інтерв’ю пропагандистського телеканалу RTVI.

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За його словами, мовляв, "це тяжкий сюжет", але до публічного доступу це не повинно потрапити, оскільки це "розгойдування ситуації". Але Рябков переконує, що у Москві нібито хочуть вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

"Президенту (Володимиру Путіну. - Ред.) військові фахівці, як це було офіційно сказано, постійно пропонують варіанти на випадок погіршення ситуації. Це тяжкий сюжет. У публічному просторі він не повинен жодним чином засвічуватися, тому що це саме по собі розгойдування ситуації. Потрібно дати шанс дипломатії", - сказав Рябков.

Рябков, крім того, традиційно звинуватив Україну в начебто невиконанні Мінських умов, до яких, за його словами, Київ "треба повернути".

Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається відводити війська з чотирьох областей поблизу кордонів з Україною, бо, за його словами, зв'язку між маневрами військ і переговорами із Заходом щодо "гарантій безпеки" немає.

Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ держави-агресора Росії вздовж кордону з Україною.

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