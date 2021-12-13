Росія погрожує війною, якщо США та НАТО не пристануть на їхні вимоги

Росія погрожує війною, якщо США та НАТО не пристануть на їхні вимоги

Це вже не перші погрози з боку кремлівських чиновників.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков пригрозив військовою відповіддю, якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє провладне видання "РИА Новости".

"Якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії щодо гарантій безпеки, буде військова відповідь, буде новий виток конфронтації", - заявив Рябков та додав, що "Сполучені Штати та Альянс не реагують на російські пропозиції".

Він уточнив, що Росія побоюється розміщення в Європі озброєнь, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший".

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