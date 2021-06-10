У МЗС Росії вважають, що заяви США щодо "Північного потоку-2" не змінять позицію РФ

"Північний потік — 2" буде побудований! ", — запевняють росіяни
Заяви США про відшкодування Києву можливих транзитних втрат через "Північний потік-2" не вплинуть на позицію РФ з приводу цього проєкту.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, — пишуть РІА Новини
Раніше в Держдепартаменті США заявили, що Вашингтон має намір зробити "все можливе", щоб "Північний потік — 2" не став "політичною зброєю Москви". При цьому глава американського зовнішньополітичного відомства Ентоні Блінкен заявив, що Штати активно спілкуються з Німеччиною, "щоб подивитися, що необхідно зробити" для відшкодування можливих транзитних втрат Києва через трубопровід, побудований в обхід України.
За словами Рябков, США "чують тільки себе і слухають тільки тих, хто їм підтакує або якимось чином грає в їх оркестрі".
"Північний потік — 2" буде побудований! "- резюмував він.
Нагадаємо, що адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2".
ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.
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