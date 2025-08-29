У МЗС Туреччини розповіли про зміни у вимогах Росії: що тепер хоче РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що протягом останніх місяців відбулися важливі зрушення в позиції Росії щодо війни в Україні.

Про це пише tgrthaber.com.

Він нагадав, що у третьому раунді переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні позиції, які пізніше були винесені на обговорення під час зустрічей на Алясці. «Тоді ми побачили початок кінця», — зазначив Фідан.

За його словами, Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Натомість нині йдеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25–30% території Донецької області.

«Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною», — наголосив він.

Фідан додав, що стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону. Водночас система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію та надати простір для подальшого діалогу.

Нагадаємо, 25 серпня Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». Очільник Білого дому наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».

За словами президента України Володимира Зеленського, гарантії безпеки, робота над якими триває, мають бути такими, як п’ята стаття Договору НАТО. Глава держави також акцентував, що питання гарантій безпеки — це й питання фінансування ЗСУ.