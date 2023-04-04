У МЗС Угорщини обурені відновленням роботи комісії Україна-НАТО

Будапешт припинить блокувати розвиток відносин між НАТО та Україною після того, як "українці "повернуть угорцям Закарпаття їхні права".

Голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив невдоволення через те, що комісія Україна-НАТО відновила свою роботу, та заявив, що це є "порушенням принципів єдності" в Альянсі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, але ми візьмемо участь у зустрічі в дусі конструктиву", – заявив очільник угорської дипломатії.

Крім того, він заявив, що Будапешт припинить блокувати розвиток відносин між НАТО та Україною після того, як "українці повернуть угорцям Закарпаття права, якими вони користувалися до 2015 року".

Крім того, Сіярто заявив, що чергова зустріч Альянсу має підкреслити, що "НАТО не бере участі у війні по сусідству з нами і що необхідно зробити все можливе, щоб запобігти прямому конфлікту між НАТО і Росією".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і НАТО вперше за шість років офіційно сіли за стіл переговорів.

Крім того, ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не має наміру "заморожувати" війну в Україні.

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