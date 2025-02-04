У МЗС України гостро відреагували на висловлювання Дуди про загрози від повернення українських воїнів з фронту

У МЗС України відреагували на висловлювання польського президента Анджея Дуди про загрози від повернення українських воїнів з фронту. В українському зовнішньополітичному відомстві кажуть, що українські воїни – не злочинці, а захист для всієї Європи.

Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою МЗС України.

"Ми щиро вдячні Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто президенту Польщі Анджею Дуді — за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави. Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", – йдеться у заяві.

У МЗС нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося. Крім того, ще з перших років російської агресії, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі.

"Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", — наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Financial Times висловив думку, що закінчення війни Росії проти України може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності. Дуда висловив занепокоєння, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з України до Польщі і торкнеться також Західної Європи й США. Президент Польщі порівняв ситуацію з Росією на початку 1990-х років — тоді серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану стрімко набрали обертів бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї.

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