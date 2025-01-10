У МЗС України відреагували на можливу зустріч Трампа з Путіним

У відомстві наголосили – "головне зараз те, що ми чекаємо на зустріч наших президентів: президента Трампа і президента Зеленського".

У МЗС України прокоментували можливу зустріч новообраного президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Там також заявили про підготовку контакту американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий сказав на брифінгу 10 січня.

Тихий висловився про потенційну зустріч Трампа з Путіним.

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"Дональд Трамп і раніше говорив про плани такої зустрічі, тому нічого нового в цьому ми не бачимо. Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що президент Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни", – розповів речник МЗС.

Він додав, що "головне зараз те, що ми чекаємо на зустріч наших президентів: президента Трампа і президента Зеленського". Тихий повідомив про підготовку до українсько-американських контактів на найвищому рівні одразу після інавгурації Трампа.

"Ми всі очікуємо прямого, особистого контакту між президентом Зеленським і Трампом. Ми очікуємо, що контакти відбудуться якомога швидше після інавгурації Трампа", – сказав речник МЗС.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що Путін хоче з ним зустрітися, "і ми це організовуємо".

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