У МЗС України звинуватили Лаврова в антисемітизмі через заяви про Зеленському

Україна закликає міжнародну спільноту дати чітку оцінку риториці російських чиновників, які не вперше вдаються до антисемітських та маніпулятивних висловлювань.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкритикував висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який назвав президента України "чистим нацистом і зрадником єврейського народу".

Тихий нагадав, що у 2022 році Лавров уже робив антисемітські заяви, зокрема стверджував, що у Гітлера "текла єврейська кров".

"Такі заяви не просто божевільні. Вони повинні бути названі тим, чим вони є насправді: антисемітизмом. Ми закликаємо Ізраїль і єврейські організації по всьому світу засудити неодноразову і обурливу брехню Лаврова", – написав Тихий.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив істеричний випад у бік українського лідера Володимира Зеленського. Політик країни-агресорки назвав президента України "нацистом".