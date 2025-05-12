У МЗС України прокоментували рішення щодо збитого МН17: "Справедливість бере гору"

Малайзійський літак Boeing-777. / © Associated Press

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Міністр Андрій Сибіга заявив про важливе досягнення в справі рейсу MH17: Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) у понеділок, 12 травня, офіційно визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття літака Boeing-777 Малазійських авіаліній у 2014 році над Донбасом.

Відповідний допис оприлюднили в МЗС України.

“Це ще один крок на шляху до відновлення справедливості за цей злочин. Скільки б грошей і зусиль Росія не вкладала в брехню та приховування своїх злочинів — правда перемагає”, — підкреслив Сибіга.

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Міністр також подякував партнерам із Нідерландів і Австралії за спільну роботу:

“Вітаю міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа та міністерку закордонних справ Австралії Пенні Вонг із цією спільною перемогою. Вона має величезне значення для родин загиблих у трагедії MH17”.

Нагадаємо, що рейс MH17 було збито 17 липня 2014 року над окупованою частиною Донбасу ракетою комплексу “Бук”, який був доставлений з території Росії. Загинули всі 298 людей на борту, більшість — громадяни Нідерландів, Австралії та Малайзії.

Також нагадаємо, 2018 року співробітники російських спецслужб намагалися віднайти документи, які стосуються розслідування авіакатастрофи рейсу MH17 на Донбасі.

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Тоді Нідерланди та Велика Британія розкрили масштабну кібероперацію офіцерів ГРУ Росії проти Організації із заборони хімічної зброї, яку намагались здійснити у квітні 2018 року.