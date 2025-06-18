У МЗС України прокоментували вимогу РФ про "знищення західної зброї"

Речник МЗС України Георгій Тихий / © МЗС України

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У МЗС прокоментували вимогу РФ до України знищити надану Заходом зброю. Там вважають, що вона є абсурдною.

Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий.

На його думку, вимоги Кремля щоразу вражають своєю абсурдністю. Щобільше, держава-агресорка лише вчергове засвідчила: їй потрібен не мир, а війна.

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“Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни”, — зазначив він.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що Україна має знищити усю зброю, надану західними партнерами. Ця умова потрібна РФ для припинення вогню.

«Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони (озброєння. — ред.) мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано», — сказав Грушко.

На думку росіянина, зброя буцімто створює “загрозу безпеці не лише Росії, а й країн Заходу”. Припинення постачання зброї та іноземної військової допомоги Києву входить до російського так званого “меморандуму про врегулювання військового конфлікту в Україні”.

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