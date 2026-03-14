У МЗС України відповіли Ірану на погрозу через допомогу Ізраїлю дронами: що сказали

Георгій Тихий / © МЗС України

Реклама

Іран роками допомагає Росії у війні проти України, надаючи дрони та військові технології. Тому заяви представників Тегерана з погрозами на адресу Києва виглядають абсурдними.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За словами дипломата, іранський режим безпосередньо сприяє російській агресії проти України.

Реклама

Йдеться, зокрема, про передачу безпілотників і технологій, які Росія використовує для атак на українські міста та цивільну інфраструктуру.

У цьому контексті, наголосив Тихий, заяви іранських представників про право на самооборону виглядають суперечливо.

«Іранський режим роками підтримує вбивства українців, надаючи державі-агресору дрони та технології для війни проти України», — зазначив речник МЗС.

У Міністерстві закордонних справ також звернули увагу на те, що представники Ірану посилаються на статтю 51 Статуту ООН, яка передбачає право держави на самооборону.

Реклама

Однак, за словами Тихого, такі аргументи виглядають абсурдно, якщо врахувати роль Тегерана у підтримці російської агресії. Він порівняв таку риторику із ситуацією, коли людина, яка вчиняє злочин, намагається виправдати свої дії нормами закону.

У Києві наголошують, що іранський режим має понести відповідальність за свої дії.

Йдеться як про підтримку війни Росії проти України, так і про інші злочини, які, за словами українських дипломатів, були скоєні як проти іранського народу, так і проти інших держав.

До слова, Зеленський заявляв, що в ударних дронах «Шахед», виявлених на Близькому Сході, зафіксовані деталі з маркуванням «Зроблено в Росії». Це свідчить про можливе використання російських компонентів у виробництві таких безпілотників.

Реклама

Допомога росії у війні з Іраном — останні подробиці

Нагадаємо, раніше Зеленський також заявляв, що співпраця між Росією та Іраном у військовій сфері продовжує поглиблюватися. За його словами, Москва дедалі активніше підтримує іранський режим, зокрема передаючи технології та озброєння.

Глава держави зазначав, що якщо раніше взаємодія двох країн мала переважно політичний характер, то нині йдеться вже про більш практичну військово-технічну співпрацю. На думку Зеленського, така тенденція може призвести до подальшого загострення ситуації на Близькому Сході.

Президент також проводив паралелі з участю Північної Кореї у підтримці Росії під час війни проти України. Він припускав, що подібний сценарій може повторитися і щодо Ірану, коли одна з країн-партнерів надасть не лише зброю чи технології, а й військову присутність.

Крім того, Зеленський повідомляв, що у безпілотниках типу «Шахед», які застосовуються під час атак на Близькому Сході, фіксують компоненти з маркуванням «Зроблено в Росії». За даними української розвідки, російські деталі у таких дронах виявляли ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Реклама

Президент наголошував, що подібні безпілотники використовуються не лише проти України, а й у конфліктах на Близькому Сході, зокрема під час атак на військові об’єкти та бази союзників США. На його думку, це свідчить про ширше поширення військових технологій та посилення загроз у регіоні.