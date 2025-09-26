У МЗС України жорстко відповіли на хамство Сіярто на адресу Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяву угорського міністра Петера Сіярто, який у зухвалій манері відкинув інформацію президента Володимира Зеленського про можливе порушення українського повітряного простору угорськими дронами.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

Глава МЗС України назвав заяву Сіярто «нападом» на президента України. Водночас Сибіга зауважив, що угорський уряд протистоїть не лише Україні, а й усій Європі.

«Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, його відкрите й приховане протистояння Україні та решті Європи, служіння Кремлю. Жодні ваші нападки на нашого Президента не змінять того, що бачимо ми — і що бачать усі», — написав Сибіга.

Нагадаємо, у п’ятницю 26 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували, ймовірно, угорські розвідувальні безпілотники у повітряному просторі країни.

За словами лідера України, ці БпЛА, імовірно, шпигували за промисловими об’єктами поблизу українського кордону. Українська влада розглядає такі польоти як спробу розвідки та порушення суверенітету держави.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вкрай різко відреагував на заяву Зеленського. Він заперечив причетність Угорщини до інциденту і назвав українського президента «божевільним», заявивши: «Здається, пан президент Володимир Зеленський починає божеволіти на тлі антиугорської істерії. Тепер він уже бачить і привидів».