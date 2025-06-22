У МЗС України зробили заяву щодо ударів США по Ірану: що саме сказали

Зброя Ізраїлю.

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Україна офіційно заявила, що підтримує дії США та Ізраїлю, спрямовані на знищення ядерної інфраструктури Ірану.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що розвиток іранської ядерної програми становить загрозу як для Близького Сходу, так і для глобальної безпеки.

“Мирні спроби зупинити розробку зброї масового ураження з боку Ірану тривали роками, але так і не принесли результату. Агресивна політика режиму в Тегерані, зокрема постійна дестабілізація Близького Сходу та підтримка збройних формувань, призвели до нинішнього розвитку подій”, — йдеться в заяві.

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У МЗС нагадали, що Іран є співучасником агресії проти України — передаючи Росії дрони та технології, які Москва застосовує для обстрілів цивільної інфраструктури. Такі дії, за словами дипломатів, прямо порушують резолюцію Радбезу ООН №2231.

“Удар по іранській ядерній програмі — це чіткий сигнал Тегерану про неприпустимість подальшої дестабілізації. Саме сила, спрямована на мир, може зупинити ті держави, що ведуть політику конфронтації, терору й брехні”, — наголосили в МЗС.

Україна також закликала Іран припинити допомогу Росії у війні, а міжнародну спільноту — посилити санкційний тиск на Москву, зокрема щодо нафтових доходів та оборонного бюджету.

“Ми віримо, що іранський народ заслуговує на гідне й мирне майбутнє без диктатури й конфронтації. Так само, як і українці — на перемогу у війні через рішучість світу в підтримці справедливості”, — заявили в МЗС.

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Раніше у Пентагоні заявили, що США знищили ядерну програму Ірану, і ці удари не були спрямовані проти армії чи народу країни.