У МЗС відповіли, чи чекають росіян на другому Саміті миру

У МЗС заявили, що мир не повинен бути за рахунок капітуляції України.

Представники Росії повинні бути присутніми на другому Саміті миру, щоб виробити принципи довготривалого миру в Україні.

Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга, виступаючи на міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру у Монреалі, передає Укрінформ.

"Так, ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України. Ми ніколи не підтримаємо мирну угоду, яка не покарає порушників", - сказав він.

Міністр зауважив, що "непокаране зло повертається більшим" і українці це розуміють краще, ніж будь-хто інший. Він заявив, що українці прагнуть миру як ніхто у світі, але цей мир не повинен бути за рахунок капітуляції України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОП відповіли, чи справді існують "переговори" з Росією щодо ударів по енергетиці.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з генеральним секретарем Ліги арабських держав Ахмедом Абулем Гейтом.

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