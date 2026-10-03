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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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25
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У МЗС відповіли на повідомлення про можливий виїзд посольств із Києва

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не отримували від іноземних дипломатичних місій жодних повідомлень або запитів щодо можливого переїзду з Києва.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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МЗС України

МЗС України / © Андрій Сибіга

У МЗС України відреагували на публікацію The Guardian про те, що деякі західні посольства нібито готують резервні плани евакуації з Києва на тлі російських атак.

Про це пише LIGA.net

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що українська сторона не отримувала від іноземних дипломатичних представництв жодних повідомлень про намір залишити столицю.

"Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", — сказав він.

Раніше The Guardian повідомила, що окремі західні посольства начебто розробляють резервні варіанти евакуації до Львова або на схід Польщі у разі посилення російських ударів по дипломатичних представництвах. Водночас публічно дипломати наголошують, що планують залишатися в Києві.

Видання також посилалося на неназваних дипломатів, які говорили про погіршення безпекової ситуації у столиці.

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали нові вибухи: «прилетіло» біля західного посольства та по складу

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