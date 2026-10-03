У МЗС відповіли на повідомлення про можливий виїзд посольств із Києва

МЗС України / © Андрій Сибіга

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У МЗС України відреагували на публікацію The Guardian про те, що деякі західні посольства нібито готують резервні плани евакуації з Києва на тлі російських атак.

Про це пише LIGA.net

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Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що українська сторона не отримувала від іноземних дипломатичних представництв жодних повідомлень про намір залишити столицю.

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"Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", — сказав він.

Раніше The Guardian повідомила, що окремі західні посольства начебто розробляють резервні варіанти евакуації до Львова або на схід Польщі у разі посилення російських ударів по дипломатичних представництвах. Водночас публічно дипломати наголошують, що планують залишатися в Києві.

Видання також посилалося на неназваних дипломатів, які говорили про погіршення безпекової ситуації у столиці.

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали нові вибухи: «прилетіло» біля західного посольства та по складу

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