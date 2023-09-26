У МЗС відреагували на нібито "обіцянку" Україні швидкого вступу до ЄС після "повалення влади Польщі"

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко спростував заяву, яку оприлюднила низка польських ЗМІ про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до Євросоюзу в обмін на "повалення" нинішнього уряду Польщі.

Про це він написав у Facebook.

Кореспондентка польського телебачення ТVP у Брюсселі Домініка Чосич про таку "обіцянку" написала у соцмережі Х.

"У Брюсселі неофіційно кажуть, що Німеччина та Франція пообіцяли українській владі швидкий вступ до ЄС, якщо Київ допоможе повалити нинішню польську владу. Вони аргументують це тим, що ЄС неможливо розширити без зміни договорів, а саме Польща блокує ці зміни", - йдеться у її дописі.

Речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що така заява не відповідає дійсності.

"Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має", – зазначив речник МЗС.

Ніколенко також наголосив, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії та підтримку шляху України до членства в ЄС і НАТО.

"Також глибоко вдячні полякам, які проявляють солідарність із українцями. Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам", - написав речник МЗС.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що Німеччина порушує її суверенітет посиленням візового контролю.

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