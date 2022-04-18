У МЗС відреагували на заяви президента Сербії про "мінування літаків", які летять до Москви

У МЗС відреагували на заяви президента Сербії про "мінування літаків", які летять до Москви

Щодня Росія вбиває українців, проте сербський президент про це мовчить.

Напередодні президент Сербії Александар Вучич заявив про нібито "мінування сербських літаків", які летять до Москви та звинуватив у цьому Україну. У МЗС України заявили, що це не відповідає дійсності.

Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності. Розчаровані, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, накладених проти Росії за її нічим не спровоковану війну проти України", - пояснив речник МЗС.

Ніколенко наголоси, що щодня Росія завдає ракетно-бомбових ударів по українських містах, вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру.

"Жорсткі санкції та єдність демократичного світу здатні зупинити цю війну. Закликаємо Белград стати на сторону правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об‘єднана демократична Європа", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, президент Сербії заявив, що нібито Україна причетна до повідомлень про "мінування сербських літаків". Він стверджує, що за даними повідомленнями стоять дві країни: одна – член ЄС, друга – Україна.

"Сьогодні пілот отримав повідомлення про бомбу десь над Словаччиною, але він продовжував летіти, тому що ми знаємо, що повідомлення є неправдивими", - сказав Вучич в інтерв'ю телеканалу TV Pink.

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