У МЗС відреагували на нову ініціативу Путіна щодо переговорів із Зеленським у Москві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

Щонайменше сім країн готові організувати зустріч між лідерами України та Росії для закінчення війни. Серед них: Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі Х.

За його словами, президент України Володимир Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент.

«Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент», — підкреслив він.

Водночас Сибіга додав, що Володимир Путін продовжує «грати в ігри» з усім світом, висуваючи завідомо неприйнятні пропозиції. «Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити Росію зрештою поставитися до мирного процесу серйозно», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін запропонував провести наступну зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Москві.