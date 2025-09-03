- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 688
- Час на прочитання
- 1 хв
У МЗС відреагували на нову ініціативу Путіна щодо переговорів із Зеленським у Москві
Міністр закордонних справ України прокоментував заяву російського лідера.
Щонайменше сім країн готові організувати зустріч між лідерами України та Росії для закінчення війни. Серед них: Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.
Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі Х.
За його словами, президент України Володимир Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент.
«Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент», — підкреслив він.
Водночас Сибіга додав, що Володимир Путін продовжує «грати в ігри» з усім світом, висуваючи завідомо неприйнятні пропозиції. «Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити Росію зрештою поставитися до мирного процесу серйозно», — сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін запропонував провести наступну зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Москві.