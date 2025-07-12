У МЗС заявили, що не бачили «нову концепцію миру» від Росії

Речник МЗС України Георгій Тихий

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Міністерство закордонних справ України не отримувало жодної офіційної «нової концепції» врегулювання війни, яку Росія, за повідомленнями, передала держсекретарю США Марко Рубіо після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Радіо Свобода.

«Для того, щоб висловити своє ставлення, мені потрібно побачити цю концепцію. Станом на зараз ні я, ні, наскільки мені відомо, будь-хто інший в Україні, цю концепцію не бачив. Якщо нам її передадуть — будемо вивчати», — сказав Тихий.

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Він підкреслив, що наразі єдине, що Україна бачить від РФ, — це агресія.

«Ми бачимо не концепцію, а конкретні російські удари по наших містах і громадах і щоденний терор», — зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Тихий додав, що судити про наміри Кремля слід не за заявами, а за реальними діями.

«Нам здається, що російські удари по Україні набагато більш промовисто свідчать про курс Москви і її позицію щодо миру, ніж будь-які концепції, яких ніхто не бачив», — наголосив він.

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Речник МЗС також зауважив, що довіра до публічних заяв російської сторони є марною, оскільки «як правило, вони є брехливими».

Раніше повідомлялося, що після зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Москва запропонувала «новий підхід» до завершення війни, але не уточнив, у чому саме він полягає.

Ми раніше інформували, що європейські лідери переглянули підхід до взаємодії з президентом США Дональдом Трампом щодо України.