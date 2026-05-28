У МЗС зробили заяву про закінчення війни з РФ: Україна та ЄС мають "карти"

Андрій Сибіга / © Володимир Зеленський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна та Європейський Союз мають достатньо важелів, щоб наблизити завершення війни з Росією. За його словами, зараз настав момент, коли ці можливості потрібно використати.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає кореспондент “Європейської правди”.

Сибіга взяв участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі “Гімніх”, яке відбулося 27 травня у Лімасолі на Кіпрі. Під час зустрічі він наголосив, що Європа має діяти рішучіше, оскільки ситуація у війні змінюється, а українська асиметрична стратегія вже дає результати.

“Україна має карти. Європа має карти. У нас сильна позиція. Настав час її розіграти. У той час як динаміка війни змінюється, а асиметрична стратегія України приносить результати, саме зараз Європа має діяти рішуче й наблизити мир — як доповнення до основного переговорного треку під лідерством США”, — заявив Сибіга.

Які кроки пропонує Україна

Глава МЗС наголосив, що партнери мають почати не з дискусій про персоналії майбутніх переговорників, а з конкретних і реалістичних кроків, які можуть дати практичний результат.

Серед таких кроків Сибіга назвав:

припинення вогню щодо аеропортів і морських портів;

повернення цивільних заручників;

демілітаризацію Запорізької АЕС;

створення гуманітарного коридору з окупованих Олешок на Херсонщині, де люди тижнями залишаються без їжі, води та ліків.

За словами міністра, Європа має діяти єдиним голосом і чітко визначити мандат для своїх подальших зусиль.

“Нам не потрібно починати з вибору людини чи групи, яка очолить ці зусилля. Потрібно чітко визначити мандат — і він має представляти єдиний голос Європи. Європа має важелі для досягнення відчутних результатів — передусім санкції та заморожені російські активи”, — підкреслив Сибіга.

Коли може закінчитися війна в Україні: що кажуть експерти

Військовий експерт Олег Жданов раніше зазначав, що Росія продовжує використовувати погрози масованих ударів по українських містах як інструмент тиску — як на Україну, так і на її західних партнерів. За його словами, заяви Кремля про можливість “розбомбити Київ” мають обмежене практичне підґрунтя і значною мірою працюють як інформаційно-психологічна операція.

Експерт також звертав увагу на застосування Росією комплексу “Орєшнік”, однак вважає, що його ефективність не слід перебільшувати. На його думку, такі дії Кремля спрямовані передусім на залякування та спробу вплинути на позицію союзників України.

Водночас колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх публічних оцінках давала стриманий прогноз щодо майбутнього війни. Вона не виключала, що безпекова ситуація в Європі залишатиметься напруженою ще тривалий час, а питання оборони й підтримки України не втратять актуальності навіть у довшій перспективі.

На цьому тлі українська сторона наполягає: для наближення миру потрібні не абстрактні дискусії, а конкретні рішення — посилення санкційного тиску на Росію, використання заморожених російських активів і кроки, які можуть змусити Кремль рахуватися з позицією України та Європи.

