У НАБУ новий заступник директора: як це пов'язано з цифровою реформою

Він працює в бюро з 2015 року, а до нового призначення відповідав за цифровий розвиток та трансформації. Це важлива подія, адже саме цифрові технології все частіше стають ключовими в антикорупційних розслідуваннях.

Одним із таких проєктів є реформа цифрового управління державними реєстрами, яку розпочав Юрій Щиголь у 2020 році, коли очолював Держспецзв'язок. На той час в Україні існувало понад 300 розрізнених реєстрів, які працювали на різних платформах і не були інтегровані. Щиголь поставив собі за мету створити єдину платформу, яка б об'єднала всі реєстри, щоб державні органи могли працювати ефективніше і не витрачали бюджетні кошти на розробку кожного нового реєстру з нуля.

Для цього залучили компанію EPAM, і частину реєстрів уже успішно запущено, зокрема, реєстр пошкодженого майна та реєстр Міністерства економіки. Але не все пішло гладко. НАБУ веде розслідування щодо можливих порушень під час закупівлі програмного забезпечення. Вони підозрюють, що система, яку закупили, не відповідає тій, що була впроваджена. Щиголь це заперечує і стверджує, що всі роботи виконано відповідно до плану: «Програмне забезпечення — це не тільки код, це ще й налаштування та інтеграція», — зауважив він у недавньому інтерв'ю каналу "Переговорка".

Призначення Гюльмагомедова може вплинути на хід розслідування, адже він має досвід у цифрових трансформаціях, і це може допомогти НАБУ краще зрозуміти суть реформи, розпочатої Щиголем.