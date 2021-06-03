"У нас багато хороших місць": у Польщі заявили про готовність приймати переговорників щодо Донбасу замість Мінська

Польський посол каже, що йому наразі невідомо, чи розглядається Варшава як новий майданчик для переговорів щодо Донбасу.

Польща готова стати майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі інтерв’ю "Главкому".

Він уточнив, що йому невідомо, чи розглядається Варшава як новий майданчик для переговорів щодо Донбасу. За його словами, про таку ініціативу він чув із заяв голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. Але, за потреби, каже Ціхоцький, новим майданчиком може стати і Варшава і Краків.

"Були випадки, коли Захід і Росія домовлялися про можливість разової скасування візових санкцій. Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві чи Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато хороших місць для переговорів", - сказав Ціхоцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська делегація в Тристоронній контактній групі після завершення карантинних обмежень не повернеться до Мінська на переговори щодо Донбасу. Україна шукатиме інший майданчик для переговорів, адже Білорусь перебуває під російським впливом.

Крім того, Леонід Кравчук заявив, що Мінськ не може бути майданчиком переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі через скандал у Білорусі, пов'язаним із примусовим приземленням літака і арештом опозиціонера і колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Як повідомлялося, замість Білорусі Леонід Кравчук пропонує перенести переговори до нейтральної країни — Швейцарії або Фінляндії.

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