"У нас буде більш детальна розмова": Байден анонсував нові переговори з Путіним

"У нас буде більш детальна розмова": Байден анонсував нові переговори з Путіним

Коли вони можуть відбутися і у якому форматі наразі невідомо.

Президент США Джо Байден знову планує переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо необхідності проведення наступного саміту США та Росії, йдеться у стенограмі на сайті Білого дому.

"У нас буде більш детальна розмова", - відповів Байден.

Водночас, деталі про формат та про дату проведення наступної зустрічі двох президентів наразі невідомі. Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив у коментарі російським ЗМІ, що можливість розмови існує, але терміни поки не визначено.

Нагадаємо, 7 рудня Байден і Путін провели відеозустріч, яка тривала близько двох годин, а основною темою стала ситуація навколо України. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Байдена з Путіним.

Пізніше у Білому домі повідомили деталі відеозустрічі двох лідерів країн. Зокрема, під час онлайн-саміту Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України. Також лідери США та РФ обговорили стратегічну стабільність, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

Після розмови з очільником Росії Байден поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським та запевнив, що у разі ескалації з боку Росії США та європейські партнери готові застосувати до Кремля "безпрецедентні санкції" і що американський президент попередив про це і Путіна.