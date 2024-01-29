"У нас із Заходом може бути або одна стратегія, або жодної": Клімкін пояснив, від чого залежатиме дискусія

Дипломат та ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що у Заходу та України не можуть бути окремі стратегії. Проте все залежатиме від внутрішньої політики у США.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Питання у тому, який висновок зробить колективний Захід щодо наших спроможностей, яку зброю нам можуть та хочуть дати сьогодні, як вони оцінюють емоційну ситуацію в Україні. А також як вони оцінюють себе напередодні дуже непростих виборів. Там починаються також розмови про те, чим закінчаться американські вибори. Якщо переможе Трамп, чи буде він гіршим або кращим, на це питання ніхто не може відповісти. Однак Трамп точне буде іншим так само, як і нова американська адміністрація. Тому вони також хочуть знівелювати ризики. Тільки для нас стратегічно це означає, що логіка всього того, що ми робимо, має бути з ними погоджена", - наголосив дипломат.

За словами Клімкіна, він "дуже кепсько ставиться до ідеї, що у нас з Заходом можуть чи мають бути окремі стратегії".

"Або це одна стратегія, або ніякої. Дискусія на Заході буде залежати від внутрішньополітичної ситуації у США. Як на мене, у Європі поступово зростає розуміння загрози Росії. В цілому це дуже непроста стратегічна дискусія, яку нам необхідно мати з нашими партнерами", - резюмував Павло Клімкін.

Нагадаємо, Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз запровадив суттєві санкції проти Росії. Однак війна проти України триває і "ми не бачимо світла в кінці тунелю".

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